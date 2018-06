Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressenotiz zum ...

Pressenotiz zum Einsatz eines Polizeihubschraubers und mehrerer Streifenwagen in Dinklage am Sonntagmittag

Cloppenburg/Vechta - Um 11:45 Uhr stellte ein Bewohner in der Elisabethstraße einen 26-jährigen Dinklager auf seinem Grundstück fest, der bis vor kurzem in dem gleichen Haus gewohnt hatte, sich dort aber nicht mehr aufhalten durfte. Es kam zu Handgreiflichkeiten, bei denen der ungebetene Gast auch einen Revolver mit sich führen sollte. Der junge Mann flüchtete anschließend auf einem Roller in Richtung Burgwald. Auf Grund des vorerst noch unklaren Sachverhalts waren mehrere Streifenwagen in die Fahndung eingebunden. Zudem bot die Besatzung eines Polizeihubschraubers, der sich in dem Bereich befand, ihre Unterstützung an. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen konnte der Flüchtige anfangs nicht gestellt werden.

Nach weiteren Hinweisen wurde der Mann später in der Nähe des Einsatzortes angetroffen und zur Wache nach Vechta verbracht. Bei ihm wurde ein Schreckschussrevolver vorgefunden, der sichergestellt wurde.

