Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Steinfeld - ...

Steinfeld - Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr

Cloppenburg/Vechta - Die Polizei sucht nach drei Minderjährigen, die wahrscheinlich aus Steinfeld kommen. Diese haben am Mittwochabend auf der Bahnstrecke Holdorf - Steinfeld, Höhe Grevenland, zweimal eine 250 Zentimeter breite Absperrschranke sowie Steine auf den Gleiskörper gelegt. Zeugen konnten die Absperrschranke beiseite räumen, bevor ein Zug der Nordwestbahn diesen Bereich passierte. Anschließend flohen die drei Personen mit Fahrrädern in Richtung Steinfeld. Der Bahnverkehr der Nordwestbahn war deshalb am Mittwochabend gut eine Stunde lang unterbrochen. Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04441-9430) entgegen.

OTS: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/70090 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_70090.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta Pressestelle / Polizei Lohne Telefon: 04471/1860-104 / 04442-93160 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de