Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Verkehrsunfallflucht ...

Verkehrsunfallflucht in Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta -

In der Zeit von Samstag, 09.06.2018, 22:30 Uhr bis Sonntag, 10.06.2018, 13:00 Uhr wurde ein Pkw Audi S4 in schwarz auf dem hauseigenen Parkplatz an der Friesoyther Straße 19 in Cloppenburg beschädigt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Zeugen, die Hinweise zum Verursacher oder das verursachende Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Cloppenburg unter 04471 - 1860 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta PHK Birkholz Telefon: 04471/1860-215