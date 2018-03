Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Wohnzimmerbrand in ...

Wohnzimmerbrand in einem Einfamilienhaus in 49401 Damme/ OT Clemens-August-Dorf

Cloppenburg/Vechta - Am 25.03.2018; 20:21 Uhr, kam es in Abwesenheit der Wohnungsinhaber zu einem Wohnzimmerbrand in 49401 Damme/ OT Clemens-August-Dorf. Als diese zur genannten Zeit zurückkehrten, stellten sie einen Brandgeruch fest und nahmen die ausgelösten Brandmelder wahr. Durch die alarmierte FFW Damme, welche mit 5 Einsatzfahrzeugen und 30 Kameraden unter Leitung des Ortsbrandmeister vor Ort war, wurde der Brand gelöscht. Nach Begehung wurde festgestellt, dass sich der Rauch im gesamten Haus verteilt hatte und dieses nicht mehr bewohnbar war. Die vierköpfige Familie verbrachte die Nacht bei den Nachbarn. Es entstand ein Schaden von ca. 100000 Euro. Ersten Feststellungen nach, könnte als Brandursache ein technischer Defekt vorliegen. Personen wurden nicht verletzt und eine Brandwache musste nicht eingerichtet werden.

