Polizeiinspektion Cuxhaven / 35-Jähriger berauscht am Steuer - ...

Cuxhaven - 35-Jähriger berauscht am Steuer - Aufmerksamer Zeuge informiert Polizei

Am Mittwoch, gegen 12.05 Uhr, meldete ein aufmerksamer Zeuge, dass ein VW Passat auffällige Schlangenlinien fuhr. Der Pkw war auf der Landesstraße 118 von Bad Bederkesa nach Dorum unterwegs. Das Fahrzeug kam wiederholt auf die Gegenfahrbahn, weshalb der Fahrer eines entgegenkommenden Pkw ausweichen musste. Der mutmaßliche Fahrzeugführer des VW Passat konnte später ermittelt werden. Es handelte sich um einen 35-jährigen Bewohner der Wurster Nordseeküste. Dieser war infolge Alkohol- und Betäubungsmittelkonsums absolut fahruntüchtig. Die Beamten stellten den Führerschein des 35-Jährigen sicher. Die Polizei Geestland (Tel.: 04743-9280) sucht weitere Zeugen für die auffällige Fahrweise, sowie weitere Personen, die durch die Fahrt des VW Passat gefährdet worden sind.

Drei Verletzte nach Auffahrunfall

Cuxhaven. Donnerstagmorgen (04.10.2018) um 9:50 Uhr fuhr der 22-jährige Fahrer eines VW Passat von der A 27 kommend, kurz vor dem Kreisverkehr am Autobahnende in Cuxhaven auf einen verkehrsbedingt haltenden Nissan Navara auf. Der Passat-Fahrer sowie seine 23-jährige Beifahrerin wurden durch den Unfall leicht verletzt. Der 37-jährige Fahrer des Nissan ebenfalls. An beiden Autos entstanden erhebliche Sachschäden. Neben Kräften der Berufsfeuerwehr Cuxhaven waren aufgrund der Erstmeldung über mehrere verletzte Personen auch mehrere Rettungswagen im Einsatz. Die Fahrbahn war bis etwa 10:30 Uhr voll gesperrt.

