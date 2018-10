Polizeiinspektion Cuxhaven / 75-Jähriger nach Wohnhausbrand in ...

75-Jähriger nach Wohnhausbrand in Klinik

Cuxhaven - Cuxhaven. Montagabend (22.10.2018) gegen 21:25 Uhr brach aus bislang ungeklärter Ursache im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses in der Straße Grodener Hörn ein Feuer aus. Es breitete sich schnell auf das komplette Gebäude aus. Durch rund 70 Kräfte der Berufsfeuerwehr der Stadt Cuxhaven sowie der Freiwilligen Feuerwehren Groden, Altenbruch, Stickenbüttel, Lüdingworth und Mitte konnte ein Übergreifen der Flammen auf Nachbarhäuser verhindert werden. Das Gebäude selbst brannte bis auf die Grundmauern nieder. Der 75-jährige Bewohner wurde zur ärztlichen Untersuchung in eine Klinik gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 50.000 Euro.

