Polizeiinspektion Cuxhaven / +++ Achtung / Falsche ...

+++ Achtung / Falsche EWE-Mitarbeiter +++ Einbruch in Restaurant +++ Schwerer Auffahrunfall auf der A 27 +++

Cuxhaven - Achtung / Falsche EWE-Mitarbeiter

Geestland. Gestern (03.09.2018), gegen 13.45 Uhr, waren in Geestland, Ortsteil Imsum, falsche EWE-Mitarbeiter unterwegs. Zwei unbekannte Männer klingelten in der Alten Bahnhofstraße bei einer 80-jährigen und gaben sich als EWE-Mitarbeiter aus. Sie täuschten einen Wasserschaden vor und lenkten die 80-Jährige ab. Ein dritter Mann kam dazu und das Haus wurde nach Wertgegenständen durchsucht. Die Täter rückten ohne Beute ab. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Cuxhaven Geestland in Verbindung zu setzen (04743-9280). Die Polizei Cuxhaven weist noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass sich Mitarbeiter von Energiedienstleistern immer ausweisen. Werden diese Ausweise nicht vorgezeigt, sollten die Personen auf keinen Fall in die Wohnung gelassen werden. Die Polizei rät zudem, niemals etwas an der Haustür oder bei einem so genannten Haustürgeschäft innerhalb der eigenen Wohnung zu unterzeichnen. Besonders ältere Bürger sollten sich nicht unter Druck setzen oder durch forsches Auftreten einschüchtern lassen. "Bitten Sie im Zweifelsfall den Betreffenden vor der geschlossenen Tür zu warten und rufen Sie im Zweifelsfall die Polizei an", rät Polizeisprecher Rainer Brenner.

+++

Einbruch in Restaurant

Cuxhaven. In der Nacht zum 03.09.2018 brachen unbekannte Täter in ein Restaurant in der Wernerwaldstraße in Cuxhaven ein. Dort hebelten sie mehrere Türen auf du entwendeten aus einem Büro Bargeld. Die Polizei Cuxhaven sucht Zeugen (04721-573-0).

+++

Schwerer Auffahrunfall auf der A 27

Bremerhaven. Wie bereits gestern berichtet, fuhr am 03.09.2018, gegen 15.20 Uhr, ein 44-jähriger Führer eines Sattelzuges nahezu ungebremst in einem am Stauende der Baustelle Moorbrücke stehenden Lkw. Der 44-Jährige wurde hierbei schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Es besteht keine Lebensgefahr. Der 50-jährige Führer des anderen Lkw, der am Stauende warten musste, wurde dabei leicht verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme, der Reinigung der Fahrbahn und des Abtransportes der beiden Sattelzugmaschinen wurde die Autobahn 27 im Bereich der Anschlussstellen Bremerhaven-Geestemünde und Bremerhaven-Zentrum (Fahrtrichtung Norden) für etwa 4 Stunden voll gesperrt. Es kam dadurch zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 100.000 Euro. Die Ermittlung zur Unfallursache dauern an.

OTS: Polizeiinspektion Cuxhaven newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68437 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68437.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven Presse- und Öffentlichkeitsarbeit i.A. Rainer Brenner Telefon: 04721/573-404 http://ots.de/PI0z7T

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -