Polizeiinspektion Cuxhaven / Bauschutt in der Feldmark

Bauschutt in der Feldmark

Cuxhaven - Bauschutt in der Feldmark

Loxstedt. In der Nacht von Montag, 04.06.18, 20.30 Uhr, auf Dienstag, 05.0618, 7.00 Uhr, entluden unbekannte Täter Bauschutt auf einem Feldweg bei Fleeste, nahe der dortigen Reithalle Sportpferde Ottens GmbH. Es handelte sich um eine komplette Holztreppe, zwei Holzzimmertüren, eine Schuppen- oder Stalltür und diverse andere Holzteile. Offensichtlich wurde aus einem älteren Haus die Treppe incl. Beiwerk ausgebaut. Wer kennt diese Teile oder hat ein Fahrzeug, ggf. Fahrzeug mit Anhänger, gesehen, das im genannten Zeitraum im Raum Fleeste, Landesstraße 121, unterwegs war und diversen Holzmüll geladen hatte. Meldungen bitte an die Polizei in Schiffdorf unter 04706-9480

++++++

OTS: Polizeiinspektion Cuxhaven newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68437 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68437.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven Carsten Bode Telefon: 04721/573-404 http://ots.de/PI0z7T

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -