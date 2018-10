Polizeiinspektion Cuxhaven / BMW ausgeschlachtet

BMW ausgeschlachtet

Cuxhaven - Hagen im Bremischen. In der Nacht zu Samstag (20.10.18) schlugen Unbekannte von einem BMW 218i, der auf einem Parkplatz an der Blumenstraße in Hagen abgestellt war, eine Scheibe ein und entwendeten das Fahrzeug. Am Samstagmorgen wurde der Wagen "ausgeschlachtet" etwa einen Kilometer entfernt, in einem Waldweg aufgefunden. Teile im Gesamtwert von etwa 10.000 Euro hatten die Diebe fachmännisch ausgebaut und gestohlen, u. a. das Lenkrad, die Airbags, das Navi, Motor- und Klimaanlagenteile. Das Polizeikommissariat Schiffdorf bittet um Hinweise zu der Tat oder dem bzw. den Tätern unter Tel.: 04706 / 9480.

