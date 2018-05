Polizeiinspektion Cuxhaven / Brand eines Autohauses

Brand eines Autohauses

Cuxhaven - Brand eines Autohauses

Bad Bederkesa. In der Raiffeisenstraße in Bad Bederkesa ist heute Morgen ein Autohaus in Brand geraten. Feuerwehr und Polizei sind vor Ort. Die Löscharbeiten dauern an. Wegen der starken Rauchentwicklung sind die Anwohner sind aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Zur Brandursache und den Schäden kann zurzeit noch nichts gesagt werden. Wir berichten nach.

