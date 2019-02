Polizeiinspektion Cuxhaven / Brand eines Lagerschuppens auf ...

Brand eines Lagerschuppens auf Turnierplatz

Cuxhaven - Geestland. Auf einem Turnierplatz in Elmlohe im Landkreis Cuxhaven ist am heutigen Montag gegen 13:45 Uhr ein Lagerschuppen in Brand geraten. Die Ursache ist bislang unklar. Mehrere Ortswehren sind laut Polizeikenntnis im Einsatz. Ein Trecker mitsamt Anhänger konnte noch aus dem brennenden Unterstand geborgen werden. Tiere waren nicht untergestellt. Es handelt sich um einen Lagerschuppen, in dem insbesondere Turniermaterialien für den Reitsport gelagert worden sind. Diese und der Schuppen wurden durch das Feuer zerstört. Der entstandene Schaden beträgt nach ersten Schätzungen mind. 100.000 Euro. Auch die angrenzende Tribüne wurde durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Die Ermittlungen dauern an.

