Polizeiinspektion Cuxhaven / Diebe scheitern + Wieder ein ...

Diebe scheitern + Wieder ein Fahrer mit Drogen am Steuer

Cuxhaven - Diebe scheitern

Wingst (ost) Auf einer Baustelle in der Straße "Neuer Deich" in Wingst versuchten Diebe im Zeitraum von Freitag bis Montag vergeblich, einen Baucontainer aufzubrechen. Vermutlich aus Frustration entwendeten sie schließlich zwei LED-Strahler von einem Bagger, beschädigten ein Wasserfass und stießen ein Toilettenhäuschen um. Die Schadenhöhe ist noch unklar.

Wieder ein Fahrer mit Drogen am Steuer

Hemmoor (ost) Am Montagabend gegen 22 Uhr kontrollierte die Polizei einen Opel-Fahrer auf dem Alten Postweg in Hemmoor. Dabei stellten die Beamten Anzeichen für eine Drogenbeeinflussung bei dem 30-jährigen Fahrer des Kastenwagens fest. Den Wagen musste der Mann stehen lassen und sich auf dem Kommissariat in der Zentrumstraße einer Blutprobe unterziehen. Auch dieser Fahrer muss mindestens mit einem empfindlichen Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen.

