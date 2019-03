Polizeiinspektion Cuxhaven / Drei gegen einen - Junge ...

Drei gegen einen - Junge Discogänger von Unbekannten geschlagen

Cuxhaven - Hagen im Bremischen. Am Sonntagmorgen (17.03.2019) gegen 5 Uhr kam es nach Schließung einer Diskothek Am Schützenplatz in Hagen zu mehreren Körperverletzungen. Diese ereigneten sich auf dem Gehweg neben der Straße Amtsdamm in unmittelbarer Nähe der Discothek. Eine etwa zehnköpfige Gruppe "südländisch" aussehender Männer im Alter von etwa 20-28 Jahre soll sich an einem Taxi-Bus vor dem Eingang der Discothek aufgehalten haben. Drei junge Discobesucher im Alter von 19 und 20 Jahren gingen an dieser vorbei. Kurz darauf seien sie von jeweils ca. drei Personen aus der zuvor bemerkten Gruppe attackiert und verletzt worden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Schiffdorf zu melden (04706 - 9480).

OTS: Polizeiinspektion Cuxhaven newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68437 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68437.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Anke Rieken Telefon: 04721/573-404 http://ots.de/PI0z7T