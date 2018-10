Polizeiinspektion Cuxhaven / Einbruch in Fahrradverleih + ...

Einbruch in Fahrradverleih + Einbruch in Vereinsheim in Hoope

Cuxhaven - Einbruch in Fahrradverleih

Cuxhaven. Bislang unbekannte Täter brachen im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen (09./10.10.2018) die Eingangstür zu einem Fahrradverleih in der Nordstraße in Duhnen auf und entwendeten vorgefundenes Bargeld. Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen in Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei Cuxhaven zu melden (Tel.: 04721 / 5730). Der Gesamtsachschaden wird aufgrund des gewaltsamen Eindringens auf etwa 3.000 Euro beziffert.

Einbruch in Vereinsheim in Hoope

Hagen im Bremischen. In der Nacht zu Dienstag (09.10.2018) brachen unbekannte Personen in das Vereinsheim eines Hundesportvereines in der Richard-Burmeister-Straße in Hoope ein. Die Täter entwendeten u. a. einen Drucker, ein Laptop und ein Geschwindigkeitsmessgerät. Der entstandene Gesamtschaden beträgt ca. 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Schiffdorf zu wenden (Tel.: 04706 / 9480).

