Polizeiinspektion Cuxhaven / Einbruch in Gartenlaube ++ ...

Einbruch in Gartenlaube ++ Diebstahl aus Wohnhaus

Cuxhaven - Einbruch in Gartenlaube

Cuxhaven. Unbekannte Täter sind in der Zeit von Samstagmittag (27.10.18) bis Mittwochmittag (31.10.18) in eine Gartenlaube im Kleingartenverein Gut Grün eingebrochen. Zunächst hatten die Täter versucht die Tür zur Gartenlaube aufzuhebeln. Als dies misslang, wurde mit einem Stein die Seitenscheibe der Laube eingeworfen und die Räume durchsucht. Über das Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden. Der Schaden an der Laube beträgt einige hundert Euro.

++++++

Diebstahl aus Wohnhaus

Schiffdorf. Am 30.10.18, gegen 16.15 Uhr, bemerkte die Bewohnerin eines Hauses in der Brameler Straße in Schiffdorf einen Mann, der durch eine unverschlossene Tür ins Haus gelangt sein musste. Auf Nachfrage gab er eine fadenscheinige Auskunft und fuhr dann mit einem Fahrrad weg. Später stellte die Geschädigte fest, dass eine schwarze Schmuckschatulle mit Schmuck im Wert von etwa 1.000,- Euro gestohlen worden war, dabei u. a. ein Ring und ein Anhänger mit der Nophretete. Der Mann wird von der Geschädigten als etwa 40 - 50 Jahre alt mit südländischem Aussehen und kurzen schwarzen Haaren beschrieben. Er sprach akzentfreies Deutsch. Zeugen, denen der Mann aufgefallen ist, wenden sich bitte an die Polizei Schiffdorf unter 04706-9480.

++++++

OTS: Polizeiinspektion Cuxhaven newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68437 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68437.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven Carsten Bode Telefon: 04721/573-404 http://ots.de/PI0z7T