Polizeiinspektion Cuxhaven / Einbruch in Gaststätte - hoher ...

Einbruch in Gaststätte - hoher Schaden ++ Baggerschaufeln entwendet ++ Tageswohnungseinbruch ++ Hochwertiges Kraftfahrzeug entwendet

Cuxhaven - Einbruch in Gaststätte - hoher Schaden

Cuxhaven. Bisher unbekannte Täter sind in der Nacht von Montag, 20.08., auf Dienstag, 21.08. in eine Gaststätte in der Niedersachsenstraße in Cuxhaven eingebrochen. Die Täter gelangten durch die unverschlossene Eingangstür in das Treppenhaus der Gaststätte. Im Obergeschoss brachen die Täter eine Zugangstür zum Büro auf und entwendeten einen Tresor. Der Schaden liegt bei etwa 10.000 Euro.

++++++

Baggerschaufeln entwendet

Hagen. In der Nacht zu Dienstag entwendeten unbekannte Täter von einer Baustelle an der Landesstraße 134 in Hagen Baggerschaufeln eines Minibaggers im Werte von 3000.-EUR. Da für den Abtransport der Baggerschaufeln ein Fahrzeug benötigt wurde, erhofft sich die Polizei Hinweise von Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Schiffdorf unter 04706-9280.

++++++

Tageswohnungseinbruch

Loxstedt. Am Dienstagvormittag in der Zeit von 7.45 Uhr bis 11.45 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Dünenfährstraße in Loxstedt ein. Die Täter brachen die Haustür auf und durchsuchten das Erdgeschoss nach Diebesgut. Entwendet wurden Bargeld und Elektrogeräte. Der Schaden liegt bei etwa 10.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Cuxhaven unter 04721-5730 zu melden.

++++++

Hochwertiges Kraftfahrzeug entwendet

Geestland. In der Nacht von Dienstag, 21.08.18, auf Mittwoch, 22.08.18, in der Zeit von 23.00 Uhr bis 06.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in Langen, dort im Kiebitzweg, einen hochwertigen VW Multivan T6. Die Grundfarbe des Fahrzeugs ist weiß. Außergewöhnlich auffällig ist, dass sich an beiden Seiten des Fahrzeuges Zierleisten befinden, auf denen Fotos der Familie und der Firma des Geschädigten abgebildet sind. Zudem befindet sich am Heck des Fahrzeuges ein Aufkleber der Marke "jogiboards", ein Hersteller für Surf-Equipment. Im Fahrzeug befanden sich hochwertige Kite-Surf-Ausrüstungen und weitere persönliche Gegenstände. Die Höhe des gesamten Schadens ist derzeit noch nicht bekannt, allerdings hat allein der entwendete VW Multivan einen aktuellen Wert von ca. 40.000 Euro. In der gleichen Nacht versuchten ebenfalls bislang unbekannte Täter in Debstedt, dort in der Land Wurster Straße, einen weiteren VW Multivan zu entwenden, zu einer Vollendung der Tat kam es in diesem Fall allerdings nicht. Zeugen, die im Bereich der Ortsteile Langen oder Debstedt, in Bremerhaven oder auf der der Autobahn Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Cuxhaven unter der Rufnummer 04721-5730 oder mit der Polizei in Geestland unter der Rufnummer 04743-9280 in Verbindung zu setzen.

++++++

OTS: Polizeiinspektion Cuxhaven newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68437 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68437.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven Carsten Bode Telefon: 04721/573-404 http://ots.de/PI0z7T