Polizeiinspektion Cuxhaven / Einbruch in Restaurant ++ ...

Einbruch in Restaurant ++ Einschleichdiebstahl ++ Sachbeschädigung im Kleingartenverein ++ Tageswohnungseinbruch

Cuxhaven - Einbruch in Restaurant

Langen. Am Sonntag, den 15.04.2018, in der Zeit von 6.00 Uhr bis 7.00 Uhr, drangen zwei bislang unbekannte Täter in ein System-Restaurant in Langen, Leher Landstraße, ein. Nachdem sie gewaltsam in das Objekt eingedrungen waren, versuchten sie den dortigen Tresor zu öffnen, was ihnen letztendlich nicht gelang. Da die Täter den Tatort mehrfach aufsuchten, hofft die Polizei Geestland auf Zeugen, die Angaben zu der Tat oder zudem oder den Täter(n) machen können. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Geestland unter 04743 / 9280.

Einschleichdiebstahl

Köhlen. Am 12. oder 13.04.2018 kam es vermutlich zu einem Einschleichdiebstahl in Dorfstraße West in Köhlen. Vermutlich drangen der oder die Täter über eine nicht verschlossene Tür in das Objekt ein, obwohl ein Bewohner im Garten Arbeiten durchführte. Im Gebäude wurde aus Schreibtischschubladen Bargeld entwendet, andere Wertsachen und Behältnisse blieben unangetastet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder zu dem oder den Täter(n) geben können, werden gebeten, sich an das Polizeikommissariat Geestland zu wenden (Tel.: 04743 / 9280).

Sachbeschädigung im Kleingartenverein

Dorum. Am 14.04.2018, 20.00 Uhr bis 15.04.2018, 14.30 Uhr, warfen unbekannte Täter mit Klinkersteinen zwei Fensterscheiben eines Gartenhauses im Kleingartenverein Dorum in der Gröpelstraße ein. Aufgrund der vorgefundenen Schuhspuren ist von mindestens zwei Personen auszugehen, die sich dort aufgehalten haben. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder zu dem oder den Täter(n) geben können, werden gebeten, sich an das Polizeikommissariat Geestland zu wenden (Tel.: 04743 / 9280).

Tageswohnungseinbruch

Cuxhaven. Zwei bisher unbekannte Täter haben am Sonntagmorgen versucht, in ein Einfamilienhaus in Sahlenburg, Zum Surgrund, einzubrechen. Die Täter wollten die Terrassentür aufhebeln, als sie von einem Nachbarn überrascht wurden. Daraufhin ergriffen die Täter die Flucht.

