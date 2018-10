Polizeiinspektion Cuxhaven / Einbruchdiebstahl in Hoope++Eimer ...

Einbruchdiebstahl in Hoope++Eimer mit Nägeln fällt auf Fahrbahn - PKW kollidiert++Vier Wohnungseinbrüche

Cuxhaven - Einbruchdiebstahl in Hoope

Hagen. In der Zeit vom 04.- 07.10.2018 wurde die Tür zu einem Party- und Lagerraum auf einem Grundstück in Hagen-Hoope, Mühlenweg, aufgebrochen. Es wurden vier Alufelgen, zwei Autoradios, ein Kärcher Hochdruckreiniger, eine Kappsäge und eine Musikanlage gestohlen. Weiterhin wurde auf dem Grundstück ein Schuppen aufgebrochen und daraus zwei Mountainbikes entwendet. Der Gesamtschaden beträgt ca. 2.000 Euro.

Eimer mit Nägeln fällt auf Fahrbahn - PKW kollidiert

Beverstedt. Ein noch unbekannter Fahrzeugführer befährt am gestrigen Sonntag gegen 20 Uhr in Beverstedt die B71 in Fahrtrichtung Bremervörde. Auf Höhe der Einmündung B71 / L128 fällt aufgrund mangelnder Ladungssicherung ein mit Nägeln befüllter, sogenannter Malereimer, auf die B71. Ein herannahender PKW kann dem Hindernis rechtzeitig nach rechts ausweichen. Ein dahinterfahrender 31-jährige Bremerhavener erkennt das Hindernis zu spät und kollidiert mit seinem Skoda mit dem Eimer. Am Skoda entsteht ein Sachschaden in Höhe von 650 Euro.

Vier Wohnungseinbrüche

Versuchter Wohnungseinbruch in Geestland-Neuenwalde

Am Freitag, dem 05.10.2018, kam es in der Zeit zwischen 13 und 23 Uhr zu einem versuchten Wohnungseinbruch in Geestland-Neuenwalde, Zur Flage. Der/die bis dato unbekannten Täter gelangten durch Manipulation am Schloss in die Garage eines Einfamilienhauses. Nachdem dort offensichtlich über einen Bewegungsmelder das Licht anging, ließen der/die Täter von der weiteren Tatausführung ab und flüchteten vom Tatort.

Versuchter Wohnungseinbruch in Cuxhaven

Am Samstag, dem 06.10.2018, kam es Zeit zwischen 14 und 21:30 Uhr zu einem versuchten Wohnungseinbruch in Cuxhaven, Südersteinstraße. Der/die bis dato unbekannten Täter versuchten durch Aufhebeln der Eingangstür in eine Wohnung einzudringen. Das Aufhebeln der Tür misslang, sodass der/die unbekannten Täter sich ohne Beute vom Tatort entfernten.

Wohnungseinbruch in Hagen

Am Samstag, dem 06.10.2018, kam es in der Zeit zwischen 12 und 19 Uhr zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in Hagen, Amtsdamm. Der/die bis dato unbekannten Täter gelangten durch Aufhebeln der Eingangstür in das Wohnhaus und durchsuchten das Haus nach Wertgegenständen. Angaben zum Diebesgut liegen derzeit noch nicht vor.

Versuchter Wohnungseinbruch in Hemmoor

Am Sonntag, dem 07.10.2018, kam es in der Zeit zwischen 3 und 4 Uhr zu einem versuchten Wohnungseinbruch in Hemmoor, Couhenweg. Der/die bis dato unbekannten Täter versuchten durch Aufhebeln der Eingangstür in eine Wohnung einzudringen. Das Aufhebeln der Tür misslang, sodass der/die unbekannten Täter sich ohne Beute vom Tatort entfernten.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten oder zu dem oder den Täter(n) machen können, werden gebeten sich an die Polizei Cuxhaven, Tel.: 04721 - 5730, oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

