Polizeiinspektion Cuxhaven / Einbruchsdiebstahl aus ...

Cuxhaven - Einbruchsdiebstahl aus Dachdeckerfirma

Loxstedt. In der Nacht zum 18.09.18 wurde in die Räume eines Dachdeckerbetriebes in der Robert-Bosch-Straße in Loxstedt eingebrochen. Nachdem zunächst vergeblich an zwei Türen gehebelt worden war, schlugen die Täter eine Scheibe ein und gelangten so in die Firma. Danach durchsuchten die Täter sämtliche Büroräume nach möglichem Diebesgut. Entwendet wurden einige Baumaschinen der Marke Hitachi im Wert von etwa 2.300 Euro. Die Täter verließen den Tatort durch eine Bürotür.

Leichtverletzte Autofahrerin nach Auffahrunfall

Geestland. Eine 49-jährige Langenerin wurde gestern Nachmittag bei einem Auffahrunfall leicht verletzt. Sie wartete mit ihrem Mercedes an der Kreuzung Leher Landstraße - Debstedter Straße in Langen vor der roten Ampel. Ein 31-jähriger Bremerhavener bemerkte das stehende Auto zu spät und fuhr mit seinem VW auf. Die Frau wurde durch den Aufprall verletzt. Der Sachschaden an den PKW beträgt einige tausend Euro, beide Fahrzeuge blieben aber fahrbereit.

