Polizeiinspektion Cuxhaven / Einbruchsdiebstahl aus Tankstelle ...

In der Nacht zum 27.03.18, gegen 01:30 Uhr, wurde in eine Tankstelle im Amtsdamm in Hagen im Bremischen eingebrochen. Eine Tür wurde aufgebrochen. Die Täter entwendeten Zigaretten, Wein und Autoöle aus dem Verkaufsraum und flüchteten dann unerkannt. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei n Schiffdorf unter 04706-9480.

