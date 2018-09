Polizeiinspektion Cuxhaven / Ersthelfer fährt mit ...

Ersthelfer fährt mit Unfall-Motorrad weg - Polizei sucht Zeugen

Cuxhaven. Am Samstag, 15.09.18, war es gegen 18 Uhr auf der Wernerstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Motorradfahrer gekommen. Ein 26-jähriger Cuxhavener war auf regennasser Fahrbahn mit seinem Motorrad weggerutscht und hatte sich bei dem Sturz leicht verletzt. Zeugen waren sofort zur Stelle, halfen dem jungen Mann und schoben das Motorrad von der Fahrbahn auf den Parkplatz des Kultur-Bistros. Einer der Helfer, ein etwa 16-18 Jahre alter Mann, stieg plötzlich auf das Motorrad, startete und fuhr Richtung Bahnhof davon. An der Kreuzung Meyerstraße / Wernerstraße wendete der Dieb die Maschine, beschleunigte stark und kam in Richtung Südersteinstraße zurück. Aber auch er konnte auf der regennassen Fahrbahn das Motorrad nicht kontrollieren und stürzte. Der junge Mann lief nach dem Unfall in Richtung Ladenstraße weg. Der Mann wird als etwa 180 bis 185 cm groß, mit südländischem Aussehen und kurzen, schwarzen Haaren beschrieben. Er sprach gutes Deutsch und trug zum Unfallzeitpunkt einen schwarzen Jogginganzug mit der weißen Aufschrift "AS". Er hat sich bei dem Unfall an der Hand verletzt. Das Motorrad wurde bei dem zweiten Unfall deutlich stärker beschädigt als bei dem Ersten. Die Polizei ermittelt jetzt wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und widerrechtlicher Benutzung eines Kraftfahrzeuges gegen Unbekannt. Zeugen, die etwas zu dem Unbekannten jungen Mann sagen können oder den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Cuxhaven unter 04721-5730 zu melden.

