Polizeiinspektion Cuxhaven / Frau in Wohnhaus überfallen

Frau in Wohnhaus überfallen

Cuxhaven - Frau in Wohnhaus überfallen

Wurster Nordseeküste. Am Sonntag,09.09.2018 gegen 02.20 Uhr, verschaffte sich eine bewaffnete und maskierte Täterin unbefugten Zutritt zu einem Wohnhaus in Padingbüttel. Sie traf dort auf eine Bewohnerin des Hauses und forderte die Herausgabe von Wertgegenständen. Anschließend entkam die Täterin unerkannt. Die Ermittlungen dauern an. Die Täterin kann wie folgt beschrieben werden:

- dunkel gekleidet - Schlank - Größe: 175 cm - gepflegte Erscheinung

Die Polizei in Cuxhaven erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 04721/573-0

OTS: Polizeiinspektion Cuxhaven newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68437 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68437.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven Presse- und Öffentlichkeitsarbeit i.A. Birte Heimberg Telefon: 04721/573-404 http://ots.de/PI0z7T