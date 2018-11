Polizeiinspektion Cuxhaven / Gerüstbauteile von Anhänger ...

Gerüstbauteile von Anhänger gestohlen + Militärische Sammlerstücke aus Lagerraum gestohlen

Cuxhaven - Gerüstbauteile von Anhänger gestohlen

Geestland. Am Montag oder Dienstag dieser Woche (26.-27.11.2018) entwendete jemand von einem Betriebshof eines Dachdeckerbetriebes in der Hauptstraße in Drangstedt einen Pkw-Anhänger. Es handelt sich um einen Tandemachser mit Gitteraufbau, der zur Tatzeit mit Gerüstbauteilen beladen war. Der Anhänger wurde in der Nacht zu Freitag (30.11.2018) an der L 135 in der Gemarkung Hahnenknoop aufgefunden. Die Gerüstteile waren zwischenzeitlich vom Anhänger abgeladen und entwendet, so dass der Schaden im fünfstelligen Bereich liegt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Geestland unter Tel.: 04743 / 9280 entgegen.

Militärische Sammlerstücke aus Lagerraum gestohlen

Cuxhaven. Im Zeitraum zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag (28.11.-29.11.2018) brachen noch unbekannte Täter eine Garage in der Segelckestraße gewaltsam auf und entwendeten daraus u.a. mehrere Koffer mit sogenannter Militaria-Ware. Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich aufgefallen sind, werden gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven zu wenden (Tel.: 04721 / 5730).

