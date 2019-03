Polizeiinspektion Cuxhaven / Gestohlener Anhänger entladen ...

Gestohlener Anhänger entladen aufgefunden

Cuxhaven - Loxstedt. In der Nacht zu Freitag (22.03.2019) haben bislang unbekannte Täter in der Burgstraße in Stotel einen Kfz-Anhänger mit OL-Kennzeichen gestohlen. Der Anhänger wurde am gleichen Tag (22.03.2019) in der Fleester Straße in Stotel, im Bereich der Lunebrücke, wieder aufgefunden. Vom Anhänger fehlt jedoch eine Kabeltrommel mit ca. 410 m Kupferkabel im Wert von rund 2.500 Euro. Die Polizei Schiffdorf bittet unter Tel.: 04706 - 9480 um sachdienliche Hinweise.

