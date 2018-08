Polizeiinspektion Cuxhaven / +++ Holzbänke entwendet +++

+++ Holzbänke entwendet +++

Cuxhaven - Holzbänke entwendet

Cuxhaven. Die Polizei Cuxhaven sucht die Täter, die in der Nacht zum 29.08.2018 an einem Bistro in Cuxhaven-Duhnen, Cuxhavener Straße, insgesamt 3 Sitzbänke entwendet hatten. Die Täter könnten einen Pkw zum Abtransport genutzt haben. Die Bänke haben einen Wert von etwa. 600,- Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Cuxhaven in Verbindung zu setzen (04721-573-0).

