Polizeiinspektion Cuxhaven / Landkreis Cuxhaven; 217756 Osten / ...

Landkreis Cuxhaven; 217756 Osten / Isensee Vollbrand einer Lager-/ Werkstatthalle einer Tischlerei

Cuxhaven - Am 26.02.2019 gegen 21.25 Uhr geriet eine Lager-/Werkstatthalle einer Tischlerei aus bisher unbekannten Gründen in Vollbrand. Das Gebäude, sowie darin befindliches Inventar wurden durch den Brand vollständig zerstört. Der Schaden dürfte sich im hohen 6-stelligen Bereich befinden. Verletzt wurde bei dem Brand zum Glück niemand. Vor Ort waren Einsatzkräfte der Polizei, des Rettungsdienstes und der freiwilligen Feuerwehren des Landkreises Cuxhaven und Stade mit ca. 160 Kameraden. Durch die noch andauernden Löscharbeiten ist eine Beeinträchtigung des Berufsverkehrs in diesem Bereich nicht ausgeschlossen.

