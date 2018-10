Polizeiinspektion Cuxhaven / Lkw-Fahrer verursacht hohen ...

Lkw-Fahrer verursacht hohen Schaden infolge Unachtsamkeit + Junger Fahrer verursacht Unfall im Baustellenbereich + Inline-Fahrer bestiehlt Fußgänger + Radlerin stößt gegen Strandbahn

Cuxhaven - Lkw-Fahrer verursacht hohen Schaden infolge Unachtsamkeit

Am Mittwochmittag (10.10.2018) ereignete sich gegen 12:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der A 27, kurz vor der Anschlussstelle Nordholz, in Fahrtrichtung Bremerhaven. Ein 42-jähriger LKW-Fahrer aus Baden-Württemberg befuhr den Hauptfahrstreifen. Kurz vor der Anschlussstelle Nordholz kam er infolge von Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem auf dem Standstreifen stehenden Sicherungsanhänger. Es entstand Sachschaden am Lkw und ein Totalschaden am Sicherungsanhänger. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe beträgt etwa 26.000 Euro.

+++++++++

Junger Fahrer verursacht Unfall im Baustellenbereich - Mehrere Personen leicht verletzt

Bremerhaven. Auf der A 27 ereignete sich am Mittwochnachmittag gegen 14:30 Uhr innerhalb der Baustelle "Moorbrücke" ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw. Eine 61-jähige Pkw-Fahrerin aus Loxstedt musste mit ihrem Renault staubedingt abbremsen. Der dahinter fahrende 68-jährige Fahrer aus der Wesermarsch stoppte seinen Mercedes ebenfalls. Ein 22-jähriger Audifahrer aus Cuxhaven war jedoch unaufmerksam und stieß ungebremst in den stehenden Mercedes und schob diesen auf den davor stehenden Renault. Es entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 24.000 Euro. Es wurden insgesamt vier Pkw-Insassen aus den drei beteiligten Wagen leicht verletzt. Bereits vor der Baustelle soll der 22-Jährige mit seinem grauen Audi A4 verkehrswidrig gefahren sein. Die Polizei bittet daher Zeugen, sich zu melden (Tel. 04743 / 9280).

+++++++++

Dreister Inline-Fahrer bestiehlt Fußgänger

Cuxhaven. Mittwochnachmittag (10.10.2018) gegen 14 Uhr war ein 47-jähriger Fußgänger auf der Nordfeldstraße in Richtung Kugelbake-Halle unterwegs. Als er sich bückte, um sich den Schuh zuzubinden, legte er seine Jacke neben sich ab. In diesem Moment fuhr ein Inline-Fahrer von hinten kommend, an ihm vorbei und griff sich die abgelegte Jacke. Der Dieb fuhr davon. In der Jacke befanden sich u.a. Ausweisdokumente und das Mobiltelefon des Mannes. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder zu dem Täter machen können, werden gebeten, sich an die Polizei in Cuxhaven zu wenden (Tel.: 04721 / 5730).

+++++++++

Radlerin stößt gegen Strandbahn - 80-Jährige schwer verletzt

Cuxhaven. Mittwochnachmittag (10.10.2018) gegen 16 Uhr lief ein 13-jähriger Junge aus Cuxhaven in Höhe des Wattenmeer Besucherzentrums unachtsam auf die Fahrbahn des Dünenwegs und stieß hierbei mit einer 80-jährigen Radlerin aus dem Landkreis Lüneburg zusammen. Die Seniorin fiel gegen eine Strandbahn und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

