Polizeiinspektion Cuxhaven / Medieninformation der ...

Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 25.08.2018

Cuxhaven - Bereich Cuxhaven

Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Cuxhaven. Am 23.08.2018, gegen 16.10 Uhr, übersah ein bislang unbekannter Radfahrer auf dem für Radfahrer freigegebenen Gehweg zwischen Pestalozzistraße und Grenzweg eine 9-jährige Fußgängerin. Die 9-jährige wird angefahren und kommt zu Fall. Sie wird leichtverletzt. Der Radfahrer entfernt sich von der Unfallstelle, ohne sich um das verletzte Mädchen zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven unter der Telefonnummer 04721/5730 zu melden.

Bereich Schiffdorf

Diebstahl von Pedelecs

Wehdel. Bislang unbekannte Täter öffneten in der Nacht zu Samstag ein Garagentor in der Altluneberger Straße und entwendeten drei z.T. hochwertige Pedelecs, u.a. der Marke Fischer, blau-schwarz mit Rückspiegel, sowie einen Anhänger für Hunde. Ein Fahrrad und der Anhänger konnten in Tatortnähe wieder aufgefunden werden. Die Schadenshöhe beträgt 4000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Schiffdorf unter der Telefonnummer 04706/9480 zu melden.

Sachbeschädigung

Hagen. Bislang unbekannte Täter beschädigten vermutlich mit einer Softairwaffe die Außenverglasung eines Deko-Geschäftes in der Ortsmitte. Die festgestellten Einschusslöcher wurden vermutlich vor geraumer Zeit verübt. Schaden: ca. 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Schiffdorf unter der Telefonnummer 04706/9480 zu melden.

Versuchter Pkw-Diebstahl

Wulsbüttel. Bislang unbekannte Täter versuchten einen Porsche Cayenne vom Grundstück eines ehemaligen Bauernhofes in der Alten Schulstraße in Lehnstedt zu entwenden. Das Fahrzeug, das seit Donnerstag, 23.08.18, in der Auffahrt verschlossen abgestellt wurde, wies keine Aufbruchspuren auf; das Zündschloss wurde beschädigt. Schaden: ca. 2000 Euro Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Schiffdorf unter der Telefonnummer 04706/9480 zu melden.

Verkehrsunfall

Hagen. Ein 29-jähriger Skoda-Fahrer aus Hagen geriet am Freitag, gegen 15.00 Uhr, auf der A 27, zwischen den Anschlussstellen Schwanewede und Uthlede, Richtungsfahrbahn Cuxhaven, gegen die Mittelschutzplanke, weil ein vorausfahrender Pkw Daimler, E-Klasse, silberfarben, beim Fahrstreifenwechsel nicht auf den Geschädigten geachtet hatte, der mit 170 km/h den Überholfahrstreifen befuhr. Der Verursacher setzte seine Fahrt scheinbar unbeirrt fort. Schadenshöhe: 4000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Schiffdorf unter der Telefonnummer 04706/9480 zu melden.

Mit freundlichen Grüßen

Martin Kühne Polizeihauptkommissar Dienstschichtleiter am Sitz der Polizeiinspektion Cuxhaven

OTS: Polizeiinspektion Cuxhaven newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68437 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68437.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven Telefon: 04721/573-0 Werner-Kammann-Straße 8 27472 Cuxhaven http://ots.de/PI0z7T