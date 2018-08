Polizeiinspektion Cuxhaven / Medieninformation der ...

Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 26.08.2018 -Nachtrag-

Cuxhaven - Bereich Hemmoor: Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Neuhaus. Am Samstag, dem 25.08.2018, gegen 17:49 Uhr, kam es in Neuhaus zu einer Kollision zwischen einem Pkw-Fahrer und einem 4-jährigen Kind. Der Fahrzeugführer befuhr die Poststraße in Richtung Querstraße, als unvermittelt das Kind auf die Straße lief. Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden. Das Kind wurde ins Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr besteht nicht. Die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall dauern an. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Hemmoor zu melden (Tel. 04771/ 6070).

Verkehrsunfall alleinbeteiligt mit schwerverletzten Insassen

Lamstedt. Am Samstag, dem 25.08.2018, gegen 22:00 Uhr, kam es in Lamstedt auf der B495 Höhe "Zuschlag" zu einem schweren Verkehrsunfall eines allein beteiligten Opel Astra. Die 22-jährige Fahrzeugführerin aus der Samtgemeinde Land Hadeln befuhr die B495 aus Richtung Bremervörde in Richtung Lamstedt und kam vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich im Seitenraum und kam auf den Rädern, unweit einer Baumreihe, wieder zum Stehen. Die Fahrzeugführerin, sowie der 25-jährige Beifahrer wurden beide schwer verletzt und wurden in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Der Schaden wird auf 3150EUR geschätzt.

