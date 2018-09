Polizeiinspektion Cuxhaven / Medieninformation der ...

Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 03.09.2018 ---VU auf der BAB---

Cuxhaven - Bereich BAB 27, Bremerhaven

Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Bremerhaven. Am heutigen Montag, dem 03.09.2018, gegen 15.19 Uhr, ereignete sich auf der Bundesautobahn A 27 in Höhe Kilometer 125,35, Richtungsfahrbahn Cuxhaven, ein Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr ein Sattelzug ungebremst in einen 40-Tonnen-Lkw, der an dem Stauende vor der Baustelle Moorbrücke stand. Der auffahrende Lkw-Fahrer verletzte sich dabei schwer und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des sich am Ende des Staus befindlichen Lkw erlitt leichte Verletzungen. Die BAB 27 ist an dieser Stelle seit 16.26 Uhr voll gesperrt. Die Sperrung zum Zwecke der Unfallaufnahme und der Räumung der Fahrbahn wird noch einige Stunden andauern.

