Polizeiinspektion Cuxhaven / Medieninformation der ...

Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 22.09.2018

Cuxhaven - Bereich Schiffdorf:

Bahnunfall

Lunestedt. Am 22.09.2018, gegen 11.28 Uhr, stieg ein 16-jähriger aus Bremerhaven aus dem Regionalzug am Bahnsteig in Lunestedt aus. Hinter dem in Richtung Bremen weiterfahrenden Zug überquerte er verbotswidrig das zweigleisige Gleisbett und versuchte, den gegenüberliegenden Bahnsteig zu erreichen. Hierbei übersah er den aus Richtung Bremen kommenden, auf dem hinteren Gleis anfahrenden Güterzug. Trotz Warnsignal und Notbremsung konnte der Güterzug nicht mehr rechtszeitig bremsen. Der 16-jährige kollidierte mit dem Triebwagen. Hierbei erlitt er Verletzungen, die zum sofortigen Tode führten. Der Zugführer wurde psychologisch betreut. Der Bahnverkehr war vorübergehend unterbrochen.

Bereich Cuxhaven:

Verkehrsunfall

Altenwalde. Am Samstag, 22.09.2018, gegen 11.34 Uhr, lief eine 16-jährige Jugendliche aus Altenwalde durch eine vor einer rot zeigenden Lichtzeichensignalanlage wartenden Fahrzeugschlange hindurch, um die Hauptstraße zwischen Frankenweg und Am Königshof zu queren. Dabei wurde sie von einem von rechts kommenden Pkw erfasst. Die 16-jährige Zeitungsausträgerin erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Bei der Unfallaufnahme wurden ein Smartphone und ein Kopfhörer aufgefunden.

Der polizeiliche Dank gilt den Ersthelfern, insbesondere den ausländischen Fußgängern und den Angehörigen der Bundeswehr vor Ort.

Da die wartende Autoschlange sich entfernt hat, die Polizei aber noch Zeugen vermutet, wird hier noch einmal nach Zeugen gefragt, die sich gerne bei der Polizei in Cuxhaven unter der Telefonnummer 04721/5730 melden dürfen.

