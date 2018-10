Polizeiinspektion Cuxhaven / Medieninformation der ...

Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 14.10.2018

Cuxhaven - Bereich Cuxhaven:

Diebstahl aus Wohnung

Cuxhaven. Am 13.10.2018, in der Zeit zwischen 12.00 Uhr und 13.30 Uhr, lehnt die 69-jährige Cuxhavenerin in der Duhner Allee ihre Wohnungstür an. Ein bislang unbekannter Täter nutzt das aus und gelangt in die Wohnung. Aus der Wohnung werden Handy und Handtasche entwendet. Die Schadenshöhe beträgt ca. 300 Euro.

Bereich Geestland Verkehrsunfall mit Zeugenaufruf

Unfallzeit: 14.10.2018, 09.03 Uhr Unfallort: 27624 Geestland-Elmlohe (Gemarkung Marschkamp) Beteiligt 01 weißer PKW - entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle Beteiligt 02 20 Jahre, weiblich, aus Geestland mit Pkw Seat, Schadenshöhe ca.200 Euro.

02 befuhr mit ihrem PKW Seat die K 60 aus Geestland-Elmlohe kommend in Richtung Schiffdorf-Bramel. Beim Durchfahren einer Rechtskurve kam ihr, halbseitig auf ihrer Fahrbahn, ein weißer PKW entgegen. Es kam zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Die Außenspiegel der Fahrerseite stießen zusammen. 01 entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Geestland/Langen 04743/9280 zu melden.

Mit freundlichen Grüßen

Martin Kühne Polizeihauptkommissar Dienstschichtleiter am Sitz der Polizeiinspektion Cuxhaven

OTS: Polizeiinspektion Cuxhaven newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68437 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68437.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven Telefon: 04721/573-0 Werner-Kammann-Straße 8 27472 Cuxhaven http://ots.de/PI0z7T