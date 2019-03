Polizeiinspektion Cuxhaven / Medieninformation der ...

Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 02.03.2019 Nachtrag

Cuxhaven - Pressemeldung ESD PK Geestland

Geestland/ OT Drangstedt - Diebstahl eines Motorrades

In der Zeit vom 28.02.2019, ca. 19:00 Uhr, bis zum 01.03.2019, ca. 08:00 Uhr, haben Unbekannte in der Hafenstraße in Drangstedt ein Motorrad der Marke Yamaha entwendet. Das Motorrad ist aktuell nicht zugelassen und war - mittels Lenkradschloss gesichert - in einem Schuppen auf dem Grundstück abgestellt. Zum Abtransport müssen die Täter einen entsprechenden Anhänger benutzt haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Geestland, Tel. 04743-9280, entgegen.

