Polizeiinspektion Cuxhaven / Medieninformation der ...

Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven für Sonntag,31.03.2019

Cuxhaven - Drogen im Straßenverkehr

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein 26jähriger aus Hamburg kontrolliert, der mit einem Pkw die Altenwalder Chaussee in Cuxhaven befuhr. Im Rahmen der Kontrolle wurde auch ein Drogentest durchgeführt, der positiv auf den Wirkstoff THC reagierte. Daraufhin räumte der 26jährige den Konsum von Marihuana ein. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Ihm droht ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, ein einmonatiges Fahrverbot, sowie zwei Punkte in Flensburg.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Samstagmorgen, gegen 07:30 Uhr, wurde ein 53jähriger Cuxhavener mit seinem Pkw in der Brockeswalder Chaussee in Cuxhaven im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten. Während der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 53jährigen fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 0,78 Promille. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, es droht ein Bußgeld von mindestens 500 Euro, sowie ein einmonatiges Fahrverbot und zwei Punkte in der Verkehrssünderkartei in Flensburg.

Schlägerei verhindert

In der Nacht vom Freitag auf Samstag kam es gegen 03:20 Uhr zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen im Bereich der Bahnhofstraße vor einer Diskothek in Cuxhaven. Da an der Auseinandersetzung eine große Anzahl an Personen beteiligt waren, wurde durch die Cuxhavener Polizei präventiv ebenfalls ein hohes Aufgebot an Kräften eingesetzt. Bei der Sachverhaltsaufnahme können mehrere männliche Personen im Nahbereich angetroffen und kontrolliert werden. Nach der Klärung des Sachverhaltes werden durch die Polizei mehrere Platzverweise ausgesprochen.

- Lkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Landkreis Cuxhaven/ BAB 27, zwischen den Anschlussstellen Neuenwalde und Nordholz

Am 29.03.2019, gegen 20:40 Uhr, wurde durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer ein in Schlangenlinien fahrendes, polnisches Sattelzuggespann auf der BAB 27 in Fahrtrichtung Cuxhaven gemeldet. Bei der anschließenden Polizeikontrolle durch die Beamten des Polizeikommissariates Geestland, stieg den Beamten deutlicher Alkoholgeruch in die Nase. Der 41-jährige Ukrainer schwankte stark und war nicht in der Lage einen Alkoholtest durchzuführen. Im Krankenhaus wurde bei dem Fahrzeugführer im weiteren Verlauf eine Blutprobe entnommen, der ukrainische Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren gegen diesen eingeleitet. Aufgrund starker Stimmungsschwankungen und einer zunehmenden Aggressivität auch gegenüber den eingesetzten Beamten und Ärzten wurde der Mann anschließend in Gewahrsam genommen.

