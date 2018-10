Polizeiinspektion Cuxhaven / Medieninformation für den Bereich ...

Medieninformation für den Bereich der Polizeiinspektion Cuxhaven. Samstag 06.10.2018

Cuxhaven - Geestland

Am Freitag, den 05.10.2018, gegen 22.45 Uhr, wurde in Kührstedt durch Beamte der Polizei Geestland ein PKW, Mercedes, kontrolliert. Das Fahrzeug wurde durch eine 16jährige Jugendliche geführt. Die Fahrerin war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Die Fahrzeugschlüssel wurden ohne Wissen des Halters von der 15 jährigen Beifahrerin entwendet, um mit dem PKW eine Spritztour zu unternehmen. Gegen die beiden Insassen des PKW wurden Strafverfahren wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Unbefugter Ingebrauchnahme eines Kraftfahrzeugs eingeleitet.

Am Freitag, den 05.10.2018, gegen 17:40 Uhr, befuhr ein 50 jähriger Motorradfahrer aus Bremerhaven die Kreisstraße 68 von Padingbüttel in Richtung Misselwarden. In einer Linkskurve geriet der Kradfahrer in den Seitenraum und das Krad prallte gegen 2 Bäume. Das Krad wurde total beschädigt abgeschleppt. Der Unfallverursacher wurde verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Bremerhavener Krankenhaus verbracht.

