Polizeiinspektion Cuxhaven / Medieninformation für den Bereich ...

Medieninformation für den Bereich der Polizeiinspektion Cuxhaven, Samstag, 13.10.2018

Cuxhaven - Verkehrsunfall in Cuxhaven

Am 12.10.2018 kam es zwischen 09:10 Uhr und 09:20 Uhr in der Spanger Straße in 27476 Cuxhaven-Sahlenburg zu einem Verkehrsunfall. Hierbei lief plötzlich ein unangeleinter Schäferhund von rechts auf die Fahrbahn. Aus diesem Grunde musste ein 66-Jähriger Warendorfer stark abbremsen. Dennoch kam es zu einer Kollision mit dem Tier. Durch das Bremsmanöver fuhr ein weiterer PKW auf das Fahrzeug des 66-Jährigen auf. Zum Glück wurde dabei niemand verletzt, allerdings entstand an beiden Fahrzeugen ein nicht unerheblicher Sachschaden. Das Tier wurde vermutlich verletzt, rannte aber in unbekannte Richtung davon. Der Tierhalter war nicht anwesend und konnte bisher nicht ermittelt werden. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Cuxhaven 04721-573-0.

OTS: Polizeiinspektion Cuxhaven newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68437 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68437.rss2

Rückfragen bitte an: Tim Tietje, Polizeihauptkommissar Polizeiinspektion Cuxhaven Telefon: 04721/573-0 Werner-Kammann-Straße 8 27472 Cuxhaven http://ots.de/PI0z7T