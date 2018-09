Polizeiinspektion Cuxhaven / Nach kurzer Verfolgung gestellt + ...

Nach kurzer Verfolgung gestellt + Illegale Müllentsorgung

Cuxhaven - Nach kurzer Verfolgung gestellt

Geestland. Am 10.09.2018 gegen 00.30 Uhr drang ein 36-jähriger Mann durch Eindrücken der Terrassentürscheibe in ein Einfamilienhaus in der Land Wurster Straße ein. Hier traf er auf die Bewohnerin des Hauses und forderte die Herausgabe ihrer Pkw-Schlüssel. Als das Opfer die Forderung verweigerte, durchsuchte der mutmaßliche Täter eine Kommode und fand den Schlüssel. Er verließ mit diesem das Haus und fuhr mit dem Pkw des Opfers davon. Der entwendete Pkw konnte in Tatortnähe durch eine Streifenwagenbesatzung festgestellt und verfolgt werden. Der Pkw kann wenig später auf der A 27 in Fahrtrichtung Süden angehalten und der Fahrzeugführer zunächst festgenommen werden. Da eine psychische Erkrankung des Tatverdächtigen nicht ausgeschlossen werden kann, ordnete der zuständige Landkreis eine Unterbringung in einer Fachklinik an. Die Ermittlungen zur Person und den genauen Tatumständen dauern an.

Illegale Müllentsorgung

Loxstedt-Lanhausen. In der Nacht zum 07.09.2018, wurden in der Straße Alte Ziegelei, am Ufer der Lunebrücke, zwei Heizöltanks illegal entsorgt. An einem der orangenen Behälter vom Hersteller "Schütz" mit 2000 Liter Fassungsvermögen, ist der obere Tankbereich vom Rest abgetrennt im Inneren hinterlegt. Vermutlich wurde ein Lkw bzw. Anhänger zum Transport genutzt. Weiterhin wurden drei blaue Säcke mit Bau- und Hausmüll dort abgelegt. Hinweise zu dem bisher unbekannten Eigentümer, nimmt die Polizei Schiffdorf (Tel.: 04706/9480) bzw. Loxstedt (Tel.: 04744/731680) entgegen. (Foto in Bildmappe)

