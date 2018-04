Polizeiinspektion Cuxhaven / Partyraum abgebrannt ++ Überfall ...

Partyraum abgebrannt ++ Überfall auf Tankstelle

Cuxhaven - Partyraum abgebrannt

Kührstedt. Kurz nach Mitternacht kam es in Straße Wildhagen nach der Beendigung einer privaten Feier in dem für die Feier genutzten Nebengebäude vermutlich zu einer Verpuffung. Durch den sich anschließenden Brand wurde das Nebengebäude erheblich beschädigt. Der 47-jährige Eigentümer verletzte sich bei dem Ereignis leicht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Überfall auf Tankstelle

Cuxhaven. Am Donnerstagabend gegen 22 Uhr haben zwei bisher unbekannte männliche Täter eine Tankstelle in der Straße Süderwisch überfallen. Die 35-jährige Kassiererin der Tankstelle musste nach dem Überfall kurz im Krankenhaus behandelt werden. Die Täter hatten die Kassiererin mit einer Pistole bedroht und sie aufgefordert, das Bargeld aus der Kasse zu geben. Als die sehr schnell alarmierte Polizei am Tatort eintraf, waren die Täter bereits geflüchtet. Eine sofort eingeleitete Fahndung, auch mit einem Hubschrauber, brachte jedoch keinen Erfolg.

