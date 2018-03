Polizeiinspektion Cuxhaven / Presseinformation der ...

Presseinformation der Polizeiinspektion Cuxhaven, 17.03.2018 +++Sperrung A 27+++

Cuxhaven - Sperrung der A 27

Am 17.03.2017, 09:30 Uhr, kommt es aufgrund des starken Ostwindes erneut zu starken Sichtbehinderungen durch Sandverwehungen auf der A 27 zwischen den Anschlussstellen Debstedt und Nordholz. Aus diesem Grund bleibt die A 27 in diesem Streckenabschnitt für beide Fahrtrichtungen bis auf Weiteres gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Verkehrsunfall auf der A 27

Am Freitag, den 16.03.2018 um 13.10 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der A 27 in Richtung Cuxhaven im Bereich der Stadt Bremerhaven. Vor einer Baustelle entstand auf Grund hohen Verkehrsaufkommens ein Stau. Ein 34jähriger Sattelzugfahrer aus der Nähe von Büsum übersah das Stauende und lenkte aus diesem Grund seinen Sattelzug nach links, um den Aufprall auf einen am Stauende stehenden PKW zu verhindern. In diesem Moment befand sich ein 44jähriger Bremerhavener mit seinem PKW auf dem zweiten Fahrstreifen. Beide Fahrzeuge kollidierten und wurden beschädigt. Der PKW-Fahrer wurde leicht verletzt. Durch den Zusammenstoß wurde die Plane des LKW aufgerissen und mehrere Tonnen eines Futtermittels ergossen sich auf die Fahrbahn. Für die Reinigung der Fahrbahn musste die Autobahn bis zu 4 Stunden gesperrt werden. Auf den Umleitungsstrecken kam es während des Berufsverkehrs zu erheblichen Behinderungen.

