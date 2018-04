Polizeiinspektion Cuxhaven / Pressemitteilung der ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 28.04.2018

Cuxhaven - Bereich Hemmoor

Wingst-Altkehdingen: Unter Drogen mit Pkw unterwegs Am Freitag gegen 16.40 Uhr kontrollierte die Polizei auf der Kreisstraße im Bereich Wingst-Altkehdingen einen 22-jährigen Mann aus Armstorf, der dort mit seinem Pkw unterwegs war. Während der Kontrolle wurde bei dem jungen Mann eine Drogenbeeinflussung festgestellt. Nach einer Blutprobe und dem Verbot der Weiterfahrt wurde der Mann aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Samstag gegen 02.40 Uhr fiel ein weiterer Autofahrer mit Drogenbeeinflussung auf. Er wurde durch die Polizei im Torfweg in Hemmoor kontrolliert. Auch er wurde nach der Blutentnahme aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Beide erwartet nun ein hohes Bußgeld und ein mehrwöchiges Fahrverbot.

Hemmoor: Radfahrerin durch Unfall verletzt Ein 61jähriger Fahrzeugführer aus Hemmoor befuhr mit seinem PKW die Straße Zur Hansa und wollte in die Elsa-Brändström-Straße einbiegen. Dabei übersah er eine ordnungsgemäß auf dem Fahrradweg dieser Straße Richtung Zentrum fahrende 82jährige Fahrradfahrerin aus Hemmoor. Es kam zum Zusammenstoß zwischen PKW und Fahrradfahrerin, in Folge dessen die Fahrradfahrerin stürzte und sich leicht verletzte. Die Fahrradfahrerin musste zur erweiterten Erstversorgung einem Krankenhaus zugeführt werden, am PKW und am Fahrrad entstand leichter Sachschaden.

Weitere Meldungen liegen derzeit nicht vor.

OTS: Polizeiinspektion Cuxhaven newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68437 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68437.rss2

Rückfragen bitte an: Peter Oprowski Polizeiinspektion Cuxhaven Telefon: 04721/573-0 Werner-Kammann-Straße 8 27472 Cuxhaven http://ots.de/PI0z7T