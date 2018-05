Polizeiinspektion Cuxhaven / Pressemitteilung der ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 21.05.2018

Cuxhaven - Steinau: Frühtanz Steinau - 7 500 feiern bei strahlendem Sonnenschein Der traditionell am Pfingstsonntag in Steinau veranstaltete Frühtanz zog bei strahlendem Sonnenschein ca. 7 500 Gäste an. Die in ausreichender Anzahl vor Ort befindliche Polizei registrierte während der gesamten Veranstaltung eine geringe Anzahl von Straftaten. In der Mehrheit durch Alkoholkonsum verursachte Aggressionsdelikte. Im Vergleich zu Vorjahren ein jedoch eher ruhiger Verlauf der Veranstaltung, so die Polizei. Gegen 20.00 Uhr war die Veranstaltung beendet.

Cuxhaven: Fischerfest gut besucht Das Cuxhavener Fischerfest war am vergangenen Wochenende aufgrund des sonnigen Wetters gut besucht. Parallel dazu sorgten der Fischmarkt und ein Flohmarkt im Hafenbereich zu erhöhtem Fußgängeraufkommen im Hafenbereich. Die Polizei konnte lediglich ein erhöhtes Verkehrsaufkommen rund um das Hafengebiet feststellen und blieb von Einsatzlagen im Zusammenhang mit den Veranstaltungen erfreulicherweise verschont.

Weitere Meldungen liegen derzeit nicht vor.

