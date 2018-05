Polizeiinspektion Cuxhaven / Pressemitteilung der ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 26.05.2018

Cuxhaven - Bereich Schiffdorf

Hoope:Einbruchversuch in Tankstelle - Zeugen gesucht In der Nacht vom 25. zum 26.5.2018 in der Zeit von 21:00 bis 06:00 Uhr versuchten unbekannte Täter eine Nebeneingangstür zum Tankstellengebäude in Hoope gewaltsam zu öffnen. Ein Eindringen in das Gebäude erfolgte nicht. Zeugen, die verdächtige Personen gesehen oder Geräusche gehört haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Schiffdorf (04706/9480) zu melden.

