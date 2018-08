Polizeiinspektion Cuxhaven / Pressemitteilung der ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 13.08.18

Cuxhaven - Wurster Nordseeküste, OT Dorum

In der Nacht zum Sonntag, gegen 00:50 Uhr, drangen U.T. in die Räumlichkeiten einer Zimmerei in der Speckenstraße in Dorum ein. Sie rissen zunächst den Bewegungsmelder der Außenbeleuchtung ab. Nachdem die Täter eine Tür zur Werkstatt aufgehebelt hatten, lösten Sie die Alarmanlage aus und flüchteten vom Tatort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat / den Täter(n) geben können oder denen um die Einbruchzeit verdächtige Fahrzeuge aufgefallen sind , werden gebeten, sich an das Polizeikommissariat Geestland zu wenden (Tel.: 04743 / 9280).

