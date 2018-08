Polizeiinspektion Cuxhaven / Pressemitteilung der ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 19.08.2018

Cuxhaven - Bereich Cuxhaven

Cuxhaven-Altenwalde: Einbruch in Geldinstitut -Zeugen gesucht- Bereits in der Nacht zu Samstag brachen gegen 04.00 Uhr bislang unbekannte Täter in die Räumlichkeiten eines Geldinstitutes in der Hauptstraße in Altenwalde ein. Angaben über Schäden sind zurzeit nicht möglich.

Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 04721/5730 Zeugen um Hinweise. Besonders Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen sind für die Polizei interessant.

Bereich Geestland

BAB 27 - Bremerhaven Zentrum: Auffahrunfall im Baustellenbereich Eine 24-jährige aus der Stadt Geestland befuhr am Samstagmittag gegen 12:00 Uhr mit ihrem Pkw die A 27 in Richtung Cuxhaven. Im Bereich der Anschlussstelle Bremerhaven Zentrum kam es auf Grund einer Baustelle zu Rückstauungen. Deshalb musste sie ihr Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender 66-jähriger Mann aus Uetze (Region Hannover) erkannte die Situation zu spät und versuchte noch seinerseits nach links auszuweichen, kollidierte dabei aber mit dem vorausfahrenden Fahrzeug. Da die 24-jährige schwanger ist, wurde sie vorsorglich einem Krankenhaus zugeführt. Hier wurde festgestellt, dass Mutter und Kind wohl auf sind. Da kann man von den Fahrzeugen nicht sagen. Beide waren nämlich nicht fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Langen: Radfahrer durch Unfall leicht verletzt -Zeugen gesucht- Am Samstag gegen 15:00 Uhr kam es in Langen auf der Debstedter Straße in Höhe Alter Postweg Ost, zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Mann beabsichtigte mit seinem Pkw Opel Corsa von einem Grundstück auf die Debstedter Straße einzufahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 15-jährigen Fahrradfahrer aus Spaden, der den dortigen Gehweg in Richtung Stadtmitte befuhr. Der Radfahrer stieß gegen den Pkw und kam zu Fall. Beim Sturz zog er sich leichte Verletzungen zu. Am Pkw und am Fahrrad entstanden Sachschäden. Da der Unfallhergang unterschiedlich geschildert wurde, werden Zeugen des Vorfalls gebeten, sich bei der Polizei Geestland, Tel.: 04743-9280, zu melden.

Bad Bederkesa: Zeugen und Geschädigter nach Unfallflucht gesucht Am Freitag gegen 15.00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in Bad Bederkesa. Eine 75-jährige aus der Stadt Geestland hatte mit ihrem VW Polo im Beerster Mühlenweg einen geparkten Pkw touchiert. Die Verursacherin hatte nur eine Nachricht am Pkw hinterlassen und sich dann vom Unfallort entfernt. Der Unfall wurde erst später der Polizei mitgeteilt. Der Geschädigte hat sich bislang nicht gemeldet. Vom Pkw ist nur ein Teil des Kennzeichens (CUX-WK) bekannt und müsste vorn links beschädigt sein.

Gegen die Verursacherin wurde ein Strafverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet.

Der Geschädigte und auch Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Geestland, unter der Rufnummer 04743/9280, zu melden.

Weitere Meldungen liegen nicht vor.

