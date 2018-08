Polizeiinspektion Cuxhaven / Pressemitteilung der ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 19.08.2018

Cuxhaven - Bereich Geestland

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Wremen

Am Sonntagnachmittag zwischen 14.00 und 15.00 Uhr wurde in der Straße "Zur Südpier" am Wremer Kutterhafen ein weißer Pkw Skoda Octavia durch einen unbekannten Fahrzeugführer angefahren. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Das Verursacher-fahrzeug könnte die Farbe blau / hellblau gehabt haben. Die ge-schädigten Eigentümer, Touristen aus Bayern, hatten ihren Pkw in der o.a. Zeit parallel zur Fahrbahn auf dem dortigen Parkstreifen abgestellt. Nach Rückkehr entdeckten sie den Schaden an ihrem Fahrzeug. Dieser wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Da zur Unfallzeit ein reger Straßenverkehr im touristischen Zentrums Wremens herrschte, könnten Passanten oder andere Fahrzeugführer den Vorfall beobachtet haben. Zeugen werden deshalb gebeten, sich beim PK Geestland, Tel.: 04743-9280, zu melden.

OTS: Polizeiinspektion Cuxhaven newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68437 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68437.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven Telefon: 04721/573-0 Werner-Kammann-Straße 8 27472 Cuxhaven http://ots.de/PI0z7T