Polizeiinspektion Cuxhaven / Pressemitteilung der ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 27.08.2018

Cuxhaven - Geestland, OT Lintig In der Nacht zum 25.08.2018 kam es in der Ortschaft Lintig, Lintiger Straße, zu zwei Einbrüchen, die nach den bisherigen Feststellung in Zusammenhang stehen. Die unbekannten Täter drangen in das Büro eines Seniorenheimes und entwendeten hier einen Tresor. Für dessen Abtransport wurde u.a. eine aus dem benachbarten Markt für Gartenartikel und Tierzubehör entwendete Sackkarre genutzt. Neben der Sackkarre wurden aus dem Markt u.a. Bargeld und vermutlich auch Werkzeuge entwendet. Der aus dem Seniorenheim entwendete Tresor wurde mit der entwendeten Sackkarre und einer am Seniorenheim vorgefundenen Schubkarre bis zu einem Feldweg transportiert. Die Schubkarre wurde hier in einem Maisfeld aufgefunden, es ist davon auszugehen, dass die Täter den Tresor dort in ein Kraftfahrzeug umgeladen haben. Genaue Angaben zur Schadenssumme liegen der Polizei noch nicht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder zu dem oder den Täter(n) geben können, werden gebeten, sich an das Polizeikommissariat Geestland zu wenden (Tel.: 04743 / 9280).

OTS: Polizeiinspektion Cuxhaven newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68437 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68437.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven Telefon: 04721/573-0 Werner-Kammann-Straße 8 27472 Cuxhaven http://ots.de/PI0z7T