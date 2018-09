Polizeiinspektion Cuxhaven / Pressemitteilung der ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 01.09.2018

Cuxhaven - Bereich Geestland

Geestland/ BAB 27 - Eine leicht verletzte Person bei Unfall auf der A 27 Aus bislang ungeklärter Ursache verlor eine 51 Jahre alte Fahrzeugführerin eines Peugeot 206 am Freitag, den 31.08.2018, gegen 17:00 Uhr, die Kontrolle über Ihr Fahrzeug und kollidierte mit der Seitenschutzplanke. Das Fahrzeug der Bremerin kam anschließend auf dem Standstreifen zum Stehen. Die Fahrzeugführerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Das völlig beschädigte Auto musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Unfall ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Schwanewede und Uhtlede in Fahrtrichtung Norden. Die Autobahn wurde für die Dauer von ca. 1 Stunde voll gesperrt, um die herumliegenden Trümmerteile zu beseitigen. Im Anschluss wurde der Fahrzeugverkehr halbseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Bereich Cuxhaven

Nordholz: Einbruch in die Post In der Nacht zum Freitag brachen bislang Unbekannte in die Poststelle Nordholz im Scharnstedter Weg ein. Ob etwas entwendet wurde, ist zur Zeit nicht genau bekannt. Zeugen werden unter 04721 / 5730 um Mitteilung an die Polizei gebeten.

Cuxhaven: Wohnhaus Ziel von Einbrechern

Ebenfalls in der Nacht zu Freitag drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Altenwalder Chaussee ein. Aus dem Haus wurden Möbel und andere Gegenstände entwendet. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

