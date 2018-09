Polizeiinspektion Cuxhaven / Pressemitteilung der ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 09. September 2018

Cuxhaven - Pressemitteilung der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 09. September 2018

++++++++++

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Gemarkung Loxstedt-Nesse. Eine 43-jährige Hagenerin befuhr am Freitag, den 07. September 2018, gegen 14.50 Uhr die B6 innerhalb der Gemarkung Loxstedt-Nesse in Fahrtrichtung Bremerhaven. In Höhe des dortigen Pendlerparkplatzes musste sie mit ihrem Pkw Mitsubishi verkehrsbedingt halten. Der hinter ihr fahrende Lieferwagen eines 56-jährigen Loxstedters verringerte deshalb seine Geschwindigkeit an dieser Stelle. Ein 27-Jähriger aus Bremerhaven erkannte die Gesamtsituation zu spät und fuhr mit seinem Pkw Ford auf den noch rollenden Lieferwagen auf. Durch den Anstoß mit dem Lieferwagen wurde dieser auf den vor ihm stehenden Pkw Mitsubishi geschoben. Die 43-jährige Hagenerin wurde durch die Kollision leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 8.500,- Euro. Nach einer kurzeitigen Vollsperrung konnte der aufgestaute Fahrzeugverkehr wieder frei gegeben werden.

++++++++++

Einbruch und Einbruchversuch in zwei nebeneinander befindliche Geschäftsräume im Innenstadtbereich

Stadt Cuxhaven. Am Samstag, den 08. September 2019, haben bislang unbekannte Täter am "Holstenplatz" gegen 21.00 Uhr versucht, in zwei dort ansässige, nebeneinander befindliche Einzelhandelsgeschäfte einzubrechen. In dem einen Geschäft ist ein Eindringen der Täter nicht auszuschließen, bei den zweiten Geschäftsräumen misslang dieses aus noch nicht bekannten Gründen. Diebesgut wurde nicht entwendet.

Gesucht werden Zeugen, die sich bitte bei der Polizei in Cuxhaven, Tel.: 04721/573-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle melden mögen.

++++++++++

OTS: Polizeiinspektion Cuxhaven newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68437 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68437.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven Lars Tiedemann Telefon: 04721/573-112 Werner-Kammann-Straße 8 27472 Cuxhaven http://ots.de/PI0z7T