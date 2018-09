Polizeiinspektion Cuxhaven / Pressemitteilung der ...

Pressemitteilung der Polizeiispektion Cuxhaven vom 28.09.2018

Cuxhaven - Langen:Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht Am Donnerstag zwischen 14.45 Uhr und 17.30 Uhr, wurde auf dem Bediensteten - Parkplatz einer Orthopädie-Praxis in Langen (Höhe Ziegeleistraße) ein blauer geparkter Pkw Audi vermutlich bei einem Parkmanöver angefahren. Es entstand nicht unerheblicher Sachschaden an der rechten Seite des Pkw im Bereich Tür hinten, Felge und hinteres Seitenteil.

Zeugen werden unter 04743/9280 um Mitteilung an die Polizei Geestland gebeten.

