Polizeiinspektion Cuxhaven / Pressemitteilung der ...

Pressemitteilung der Polizeinspektion Cuxhaven für Samstag, 29.09.2018 +++Verkehrsunfall mit sechs Verletzen auf der A 27+++

Cuxhaven - VU auf der A 27 mit sechs Verletzten

Am Samstag, den 29.09.2018, gegen 12.30 Uhr, kam es auf der BAB 27 im Bereich Bremerhaven zwischen den Anschlussstellen Geestemünde und Zentrum in Richtung Cuxhaven zu einem Verkehrsunfall. Vor der dortigen Baustelle musste eine Pkw-Fahrerin aus dem Landkreis Vechta auf dem rechten Fahrstreifen staubedingt abbremsen und anhalten. Unmittelbar dahinter stoppte ein Fahrzeug aus Hamburg. Nachfolgend übersah ein 27jähriger Pkw-Fahrer aus Wilhelmshaven vermutlich aus Unachtsamkeit das Stauende und fuhr nahezu ungebremst auf den stehenden Pkw aus Hamburg. Hierbei wurden dessen Insassen, ein 43jähriger Mann, eine 38jährige Frau und zwei 7 und 9 Jahre alte Kinder, leicht verletzt. Der Fahrzeugführer selbst blieb unverletzt. Kollisionsbedingt wurde jedoch dessen Fahrzeug auf den davor stehenden Pkw aus Vechta geschoben. Beide Insassen, zwei Frauen, wurden hierbei ebenfalls leicht verletzt. Alle 6 verletzten Personen wurden durch vier Rettungswagen der Berufsfeuerwehr Bremerhaven in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in einer Gesamthöhe ca. von 21.500,- Euro. Alle Pkw mussten abgeschleppt werden.

